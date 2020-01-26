Kırklareli'de okul ve camiler ilaçlandı - Son Dakika
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Kırklareli'de okul ve camiler ilaçlandı

6 saat önce

Kırklareli Belediyesince okul ve camilerde dezenfeksiyon amacıyla ilaçlama çalışması yapıldı.

Kırklareli'de okul ve camiler ilaçlandı, System.String[]

Kırklareli Belediyesince okul ve camilerde dezenfeksiyon amacıyla ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin okulların sınıf, lavabo, tuvalet ve bahçelerinde ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin hijyenik koşullarda eğitim dönemi geçirmesi amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Halkın yoğun olarak kullandığı ve hastalıkların bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu camilerde de halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthane ve şadırvanları dezenfekte eden ekipler, salgın hastalıkların engellenmesi yönünde yürütülen çalışmalar kapsamında 52 okul ve 35 camide ilaçlama yapıldı."

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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