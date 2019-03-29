Kırklareli'de Öldürülen Zeynep'in Katil Zanlısı Olarak Teyzesinin Oğlu Gözaltında-1

Kırklareli
'de öldürülen Zeynep'in katil zanlısı olarak teyzesinin oğlu gözaltında
Kırklareli'de işkence yapılmasının ardından başına tuğla vurularak vahşice öldürülen Zeynep Esen'in(11) katil zanlısı teyzesinin oğlu Kerem S.(28), gözaltına alındı. Kırklareli Valisi şüphelinin 13 suçtan sabıka kaydı bulunduğunu belirterek, Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır dedi.
Kırklareli'nin Yayla Mahallesi
'nde yaşayan Sezer Esin ile Elif Esin, kızları Zeynep Esin
'den gün boyu haber alamayınca akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri küçük kızı bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı. Kırklareli Valiliği'nin resmi sosyal paylaşım sitesinden de duyurduğu arama çalışmaları çok sayıda vatandaş katıldı. Jandarma
ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 7 saat süren aramaların ardından kayıp Zeynep Esin'in cansız bedeni evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki, Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Zeynep'in başına tuğla ile vurularak vahşice öldürüldüğünü belirledi. Kızlarının öldürüldüğü haberini alan ailesi sinir krizleri geçirmesinin ardından fenalaşarak Kırklareli Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Polisin vahşice işlenen cinayetle ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sonunda sabah saatlerinde talihsiz kızın teyzesinin oğlu Kerem S. gözaltına aldı.
BAKKALA CİPS ALMAYA DİYE KANDIRMIŞ
Zeynep'in amcası Sezgin Esin, katil zanlısı olarak gözaltına alınan K.S'nin bakkala cips almaya gidelim diyerek kandırdığını belirterek, Zeynep çok güzel bir kızdı. Bizim ailemizden biri olduğu için fark edemedik o yüzden bu olay meydana geldi. Evden akşam teyzesinin kızının yani şu an gözaltına alınan teyze oğlunun ablasının kızı ile akşam eğlence var gidelim birlikte diyerek evden ayrılıyor. Oraya gittiğinde Zeynep'e sana bakkaldan cips alacağım diye kandırarak metruk binaya götürmüş. Çocuğu kandırarak bu olayı gerçekleştiriyor. Akşamları Yayla Parkı'nda eğlenceye gidecekti ama böyle sonuçla karşılaştık dedi.
'HEMŞİRE OLACAKTI'
Zeynep'in büyüdüğü zaman hemşire olmak istediğini anlatan amca Esin, Zeynep çok akılı bir kızdı. Dersleri de çok iyiydi. Benimle en son konuştuğunda, 'amca ben hemşire olacağım' dedi. Çok üzgünüz güzel yeğenim hayallerine kavuşamadı dedi. Küçük kızın yakınları üzüntüden sinir krızi geçirirken zanlının idam edilmesini istedi.
ZEYNEP'İN ÖLÜMÜNDEN DRAM ÇIKTI
Yayla Mahallesi'nde 2 odalı gecekonduda çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan baba Sezer Esin ile anne Elif Esin'in 2 çocuğundan biri olan Zeynep'in evinde dram çıktı. Mutfağı olmayan 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren ailenin kötü şartlarda yaşadığı görüldü.
2 SAAT SONRA YAKALANMIŞ
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, dün gece yaşanan olay nedeniyle tüm kentin yasta olduğunu söyledi.Şüphelinin yakalanmasının ardından İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile basın açıklaması yapan Vali Bilgin
, Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir. Huzur
kenti olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade edilmeyecektir. Aileye buradan baş sağlığı diliyorum dedi.