Kırklareli'de operasyon karşıtı etkinliklere yasak - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri operasyonları eleştirmeye ya da bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri ve broşür dağıtma gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.



Kırklareli Valiliğinden yapılan duyuruda, Suriye'de 2011 yılında başlayarak günümüze kadar devam eden iç savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve 6 milyon Suriyelinin ülkelerini terk etmek durumunda kaldığı belirtildi. Bu doğrultuda TSK'nın iç savaş dolayısıyla Türkiye'yi tehdit eden terör gruplarına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatlarıyla terör devleti oluşumlarını engellediğini belirten Valilik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine yönelik, son olarak 27 Şubat'ta İdlib'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıkların verildiğine değindi.



"Savaşa hayır adı altında"



Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Suriye'de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde 'Savaşa Hayır' vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir."



10 gün süreyle yasaklandı



Valilik, TSK'nın Suriye'deki söz konusu operasyonlarına yönelik eleştiri ya da operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri ve broşür dağıtma gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasağın bugün itibariyle 10 gün süreyle geçerli olacağı belirtildi. - KIRKLARELİ