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Kırklareli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Kırklareli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Son Güncelleme: 07.11.2023 09:39

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.Y. idaresindeki otomobil ile V.Ç. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, savcının incelemelerinin ardından cenazeler morga götürüldü.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 39 LU 204 plakalı otomobil ile V.Ç. yönetimindeki 07 EBK 30 plakalı kamyonet Jandarma Kule mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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