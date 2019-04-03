Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Oy Sayımı İptal

Kırklareli'de Oy Sayımı İptal

50 dakika önce

Kırklareli'nde oy sayımı iptal edildi KIRKLARELİ – Kırklareli'nde yapılan itirazların ardından tekrar sayılması kararlaştırılan 170 sandığın sayımı iptal edildi.

Kırklareli'nde oy sayımı iptal edildi KIRKLARELİ – Kırklareli'nde yapılan itirazların ardından tekrar sayılması kararlaştırılan 170 sandığın sayımı iptal edildi.
Kırklareli'nde 31 Mart seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, 170 sandığın tekrar sayılmasını konusunda itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Daha sonra Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oyların tekrar sayılmaması için yaptığı itiraz sonrasında ise sandıkların açılarak oyların sayımı iptal edildi.
Alınan karar sonrası açıklamada bulunan Kesimoğlu, "Yaptığımız itiraz kabul edildi. Sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra arkadaşlarımız yüksek seçim kuruluna başvuru yaparlar yapmazlar bilmiyorum" dedi.
Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek için Kırklareli'ne gelen Muharrem İnce de, bunun bir demokrasi mücadelesi olduğunu belirterek, "Herkese gerekli bu demokratik yollar. Bunlar hukuk devletinde olması gerekenler" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

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