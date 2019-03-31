Kırklareli'de Oy Sayma İşlemi Başladı
1 saat önce
Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de oy sayım işlemleri başladı.
Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli
'de oy sayım işlemleri başladı.
Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:54 Kaynak: İHA
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