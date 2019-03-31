Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Oy Sayma İşlemi Başladı

Kırklareli'de Oy Sayma İşlemi Başladı

1 saat önce

Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de oy sayım işlemleri başladı.

Kırklareli'de Oy Sayma İşlemi Başladı, System.String[]
Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de oy sayım işlemleri başladı.

Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:54 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
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