Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Oylar Yeniden Sayılacak

Kırklareli'de Oylar Yeniden Sayılacak

1 saat önce

AK Parti ve MHP'nin YSK'ya yaptığı itirazlar neticesinde Kırklareli'deki oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kırklareli'de Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
AK Parti ve MHP'nin YSK'ya yaptığı itirazlar neticesinde Kırklareli'deki oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığının verdiği itiraz dilekçesi neticesinde kararın bağlanması amacıyla YSK' da komisyon toplandı. Belediye Başkanlığı seçiminde verilen oyların komisyon kararı ile yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Bu kararın üzerine Kırklareli Adliye Sarayı'na akın eden vatandaşların yanı sıra Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Cumhur İttifak'ı Adayı Derya Bulut ve AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan' da Adliye Sarayı'na geldi. Bölgede Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. Kesimoğlu ile Cumhur İttifakının MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:03 Kaynak: İHA

AK Parti, MHP, Kırklareli, Güncel
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