Kırklareli'de Oylar Yeniden Sayıldı; Bağımsız Aday Kesimoğlu Kazandı-Ek
31 dakika önce
Kırklareli'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı-EK(Tür: Yurt)
Kırklareli
'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:48 Kaynak: DHA
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