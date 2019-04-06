Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Oylar Yeniden Sayıldı; Bağımsız Aday Kesimoğlu Kazandı-Ek

Kırklareli'de Oylar Yeniden Sayıldı; Bağımsız Aday Kesimoğlu Kazandı-Ek

31 dakika önce

Kırklareli'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı-EK(Tür: Yurt)

Kırklareli'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı-EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:48 Kaynak: DHA

Kırklareli, Güncel
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