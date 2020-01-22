Kırklareli'de planörden uyuşturucu atıldığı iddiası - Son Dakika
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Kırklareli'de planörden uyuşturucu atıldığı iddiası

6 saat önce

Kırklareli'de, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kırklareli'de, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolhan Köyü'ndeki Koru mevkisinde zaman zaman denetimlerde bulunuyor.

Köy Muhtarı Cengiz Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların planörden valizlerin atıldığını görmesi üzerine olayın ortaya çıktığını söyledi.

Koru bölgesine valizlerin düştüğünü gören vatandaşların durumu jandarmaya bildirdiğini ifade eden Yılmaz, olay yerinde de şüpheli bir otomobilin de köylüyü görünce kaçtığını öne sürdü.

Bölgenin Bulgaristan'a çok yakın olduğunu aktaran Yılmaz, planörün Bulgaristan'dan da gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ileri sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Dün akşam savcılık ve jandarma geldi olay yerinde bavulların ne kadar olduğunu ölçtüler, daha sonra alıp götürdüler. Bizde çok şaşırdık, her zaman olan bir olay değil. Jandarma köye gelip gidiyor, araştırma yapıyor. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

-Olay

Dolhan köyünde bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Kırklareli'de planörden uyuşturucu atıldığı iddiası

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:07 Kaynak: AA
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