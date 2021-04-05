Kırklareli'de refüje çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'de refüje çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı
05.04.2021 22:45
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağışlı havada kayarak refüje çarpan kamyonet devrildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağışlı havada kayarak refüje çarpan kamyonet devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arslan A. (47) idaresindeki 39 LY 926 plakalı kamyonet, Çorlu'dan Lüleburgaz istikametine seyrederken yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü Arslan A. ve araçta bulunan Alemdar Ç. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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