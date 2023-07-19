Kırklareli'de Rüşvet İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Babası ve Avukatı Berat Etti - Son Dakika
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Kırklareli'de Rüşvet İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Babası ve Avukatı Berat Etti

19.07.2023 17:35

Kırklareli'de rüşvet iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin davasında, tanıklara rüşvet karşılığı ifadelerini değiştirmelerini teklif ettiği iddiasıyla Sevinç'in babası ve sözde avukatının yargılamasında baba Sevinç ve avukatı berat etti. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, her türlü şüpheden uzak, mutlak ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle E.V. ve Y. Sevinç'in beraatine karar verdi.

Kırklareli'de rüşvet iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin davasında, tanıklara "rüşvet karşılığı ifadelerini değiştirmelerini" teklif ettiği iddiasıyla Sevinç'in babası ve sözde avukatının yargılamasında baba Sevinç ve avukatı berat etti.
Kırklareli'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 12 kişi davasında, tanıklara rüşvet karşılığı ifadelerini değiştirmeyi teklif ettiği iddiasıyla Sevinç'in babası Y. Sevinç ile kendini avukat olarak tanıttığı öne sürülen E.V.'nin yargılaması tamamlandı.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık E.V. ve Y. Sevinç'in "rüşvet" ile "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ceza verilmesi talep edilirken, mahkeme heyeti, her türlü şüpheden uzak, mutlak ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle E.V. ve Y. Sevinç'in beraatine karar verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Ender Sevinç, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Rüşvet İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Babası ve Avukatı Berat Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de Rüşvet İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Babası ve Avukatı Berat Etti - Son Dakika
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