Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de sağanak yağış
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Kırklareli'de sağanak yağış

46 dakika önce

Kırklareli'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Kırklareli'de sağanak yağış, System.String[]
Kırklareli'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zamanda etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Sabah, Kırklareli, Güncel
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