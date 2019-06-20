Kırklareli'de sağanak yağış
46 dakika önce
Kırklareli'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zamanda etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı. - KIRKLARELİ
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