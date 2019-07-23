Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de sağanak yağış
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Kırklareli'de sağanak yağış

1 saat önce

Kırklareli'de etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'de sağanak yağış, System.String[]
Kırklareli'de etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zaman da etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
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