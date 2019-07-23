Kırklareli'de sağanak yağış
1 saat önce
Kırklareli'de etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
'de etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zaman da etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı. - KIRKLARELİ
Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Trump aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti