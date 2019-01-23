Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Sahte İçki Operasyonu

Kırklareli'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 476 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 476 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde E.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada el yapımı 408 litre şarap, 68 litre rakı 2 adet damıtma düzeneği ve 2 adet derece ele geçirildi. E.A. isimli şahsa 27 nolu ÖTV Genel Tebliğ kapsamında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutularak Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:36:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Sahte İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]