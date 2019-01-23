Kırklareli'de Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 476 litre sahte içki ele geçirildi.
Kırklareli
'nin Kavaklı
beldesinde 476 litre sahte içki ele geçirildi.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde E.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada el yapımı 408 litre şarap, 68 litre rakı 2 adet damıtma düzeneği ve 2 adet derece ele geçirildi. E.A. isimli şahsa 27 nolu ÖTV Genel Tebliğ kapsamında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutularak Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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