Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde polisin yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde, sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde polisin yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde, sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde bazı iş yerlerinde sahte içki satıldığını belirledi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte polis, şüphelilerin iş yerleri, evleri ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda, sahte 228 litre şarap, 88 litre rakı, 61,5 litre bira, 237 litre muhtelif markalarda şarap, 1 şarap yapımında kullanılan düzenek, 2 rakı yapımında kullanılan düzenek, 1 bira yapımında kullanılan düzenek, 2 bin şarap kapüşonu, 400 metal şişe kapağı, 3,3 litre bira yapımında kullanılan kit, 1 bira yapımında kullanılan aroma, 5.8 litre muhtelif markalarda viski, 10 litre boğma rakı, 64 paket sigara, 12 şişe votka, 9  şarap kapamaya yarayan mantar ele geçirildi.Polisin gözaltına aldığı 8 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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