Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm - Son Dakika

Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm

16.10.2020 23:00
Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen balıkçı Soner Tolukan (48), tedavi gördüğü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdi.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen balıkçı Soner Tolukan (48), tedavi gördüğü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdi.

Vize ilçesinde balıkçılık yapan Saner Tolukan, iddiaya göre dün akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tolukan ve bir arkadaşı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'ne biri de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen 3 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşının ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan, Kırklareli'de sahte içkiden ölen ikinci kişi oldu.


Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm
Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm

Kırklareli, Çerkezköy, Tekirdağ, Vize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm - Son Dakika

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