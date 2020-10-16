Kırklareli'de sahte içkiden 2'nci ölüm - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen balıkçı Soner Tolukan (48), tedavi gördüğü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdi.

Vize ilçesinde balıkçılık yapan Saner Tolukan, iddiaya göre dün akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tolukan ve bir arkadaşı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'ne biri de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen 3 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşının ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan, Kırklareli'de sahte içkiden ölen ikinci kişi oldu.