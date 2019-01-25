Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Sel Uyarısı

Kırklareli'de Sel Uyarısı

2 saat önce

KIRKLARELİ'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü'nce olası sele karşı kent sakinleri uyarıldı.

Kırklareli'de Sel Uyarısı, System.String[]
KIRKLARELİ'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü'nce olası sele karşı kent sakinleri uyarıldı. 

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Bağlıca Deresi sel kapanı rezervuarı dolmuş olup, tahliye kanalından deşarj olmaktadır. Olası mevsim yağışları sonunda gelebilecek akımların kontrolsüz serbest akışlı sel kapanı dolusavağından tahliye olabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi. - Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:13 Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Kırklareli, Güncel
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