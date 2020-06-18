Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu - Son Dakika

Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde şiddetini artıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde şiddetini artıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli ve ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, trafiğin etkili olduğu bölgelerde olumsuzlara mahal vermemek için çalışmalar yaparken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altında sığındı. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. - KIRKLARELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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