Kırklareli'de sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü - Son Dakika

Kırklareli'de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 25-30 metreye kadar düştü.

Kırklareli'de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 25-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Trafikte olumsuz durum yaşanmaması için önlem alınırken, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Hüseyin Çanlı/İHA)