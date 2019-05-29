KIRKLARELİ'DE SOLO TÜRK GÖSTERİSİ
1 saat önce
KIRKLARELİ Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:49 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Solo Türk, Kırklareli Üniversitesi'nin 12'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçağı ile uçuşu nefes kesti. Kent semalarında tek F-16 uçağı ile havalan ve bir birinden zor hareketleri büyük bir ustalıkla yapan Solo Türk ekibi izleyenlerin hemen üzerinden alçak uçması heyecan dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika sürerken gösterilerin ardından, Solo Türk Store TIR'ında satılan ürünlere vatandaş büyük ilgi gösterdi.
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