Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Solo Türk gösterisi
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Kırklareli'de Solo Türk gösterisi

19 dakika önce

KIRKLARELİ Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.

Kırklareli'de Solo Türk gösterisi, System.String[]
KIRKLARELİ Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği  Solo Türk, Kırklareli Üniversitesi'nin 12'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçağı ile uçuşu nefes kesti. Kent semalarında tek F-16 uçağı ile havalan ve bir birinden zor hareketleri büyük bir ustalıkla yapan Solo Türk ekibi izleyenlerin hemen üzerinden alçak uçması  heyecan dolu anlar yaşattı. Yaklaşık  20 dakika sürerken gösterilerin ardından, Solo Türk Store TIR'ında satılan ürünlere vatandaş büyük ilgi gösterdi.
 


- Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:30 Kaynak: DHA
Türk Hava Kuvvetleri, Kırklareli, Güncel
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