Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de son teknolojiyle yapılan sondaj çalışmalarına start verildi
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Kırklareli'de son teknolojiyle yapılan sondaj çalışmalarına start verildi

15 dakika önce

Kırklareli'de son teknolojiyle yapılan sondaj çalışmalarına start verildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz.

Kırklareli'de son teknolojiyle yapılan sondaj çalışmalarına start verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. Bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz"
KIRKLARELİ – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO'nun Lüleburgaz sahasında Çeşmekolu 2 adlı kuyuda son teknoloji ile ilk kez Türkiye'de Kırklareli'nde yapılan sondaj çalışmasının startını verdi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk kez ABD'de kullanılan ve Türkiye'de ilk kez Kırklareli'de startı verilen ankonvansiyonel yöntemlerle kaya gazı ve kaya petrolü sondaj çalışmalarına katıldı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Bugün burada TPAO'nun Lüleburgaz sahasında Çeşmekolu 2 adlı kuyumuzda ilk starta şahitlik etmek üzere geldik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Vatandaş bunu birazda kaya gazı, kaya petrolü diye biliyor. Kayaçların arasında sıkışmış vaziyette duran petrol ve gazı hidrolik çatlatma suretiyle çıkartma teknolojisine bu adı veriyoruz. Bu ağırlıklı olarak ABD'de ilk kullanıldı. Şimdi Türkiye'de kullanmaya başladık. İlkini daha önce Diyarbakır'da yaptık. O yarı klasik yarı teknoloji ile yapılan bir yöntemdi. Orda petrol üretimine başladık. Şimdi burası tam ankonvansiyonel teknoloji ile yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. Bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz. Daha önce bu havzada gaz üretimlerimiz olmuştu ama onlar birkaç binlik derinliklerde olmuştu. Şimdi arkadaşların sismik olarak yaptığı analizlerde derinde de bu kaya gazının potansiyelinin olduğunu analiz ettiler. Şimdi bu ilk sondajda 160 günlük bir iş programımız var. onu tamamladığımızda olup olmadığını hep birlikte görmüş olacağız. Sabırla bekleyeceğiz" dedi.
Kırklareli'de son teknolojiyle yapılan sondaj çalışmalarına start verildi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Türkiye Partisi, Fatih Dönmez, Kırklareli, Ekonomi
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