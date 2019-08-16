Kırklareli'de sürek avı
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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, son zamanlarda zirai üretime yoğun zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı başlattı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
, son zamanlarda zirai üretime yoğun zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada Dolhan ile Paşayerki köyleri arasında yapılan ilk sürek avında 1 adet yaban domuzunun itlaf edildiği belirtildi.
Kırklareli'de çiftçilerin ürünlerine yoğun zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı başlatıldı. Sürek avının başladığı Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu.
Komisyon kararıyla alındı
Müdürlükten yapılan açıklamada kararın Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda alındığı belirtildi. Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında gerekli emniyet tedbirlerini alarak sürek avını başlatan müdürlük, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kırklareli merkeze bağlı Dolhan ve Paşayerki köyleri arasındaki arazide yaban domuzu sürek avı gerçekleştirdi. Sürek avında bir adet yaban domuzu itlaf edildi. - KIRKLARELİ
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