Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de sürek avı
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'de sürek avı

az önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, son zamanlarda zirai üretime yoğun zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı başlattı.

Kırklareli'de sürek avı, System.String[]
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, son zamanlarda zirai üretime yoğun zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada Dolhan ile Paşayerki köyleri arasında yapılan ilk sürek avında 1 adet yaban domuzunun itlaf edildiği belirtildi.

Kırklareli'de çiftçilerin ürünlerine yoğun zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı başlatıldı. Sürek avının başladığı Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu.

Komisyon kararıyla alındı

Müdürlükten yapılan açıklamada kararın Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda alındığı belirtildi. Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında gerekli emniyet tedbirlerini alarak sürek avını başlatan müdürlük, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kırklareli merkeze bağlı Dolhan ve Paşayerki köyleri arasındaki arazide yaban domuzu sürek avı gerçekleştirdi. Sürek avında bir adet yaban domuzu itlaf edildi. - KIRKLARELİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum
Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı CHP'li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın insan ticareti kamu spotunda oynamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 10:11:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de sürek avı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]