Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Tank Mühimmatı Bulundu

Kırklareli'de Tank Mühimmatı Bulundu

29 dakika önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Kırklareli'de Tank Mühimmatı Bulundu, System.String[]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi General Ali İhsan Türkan Atış Alanı kayalık sırtı mevkisinde patlamamış mühimmat olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 1 adet 155 mm'lik paslı seri numarası belli olmayan tank mühimmatı olduğu tespit edildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak mühimmat imha edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Pınarhisar, Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü

Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Tank Mühimmatı Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]