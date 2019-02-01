Kırklareli'de Tank Mühimmatı Bulundu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde patlamamış tank mühimmatı bulundu.



Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi General Ali İhsan Türkan Atış Alanı kayalık sırtı mevkisinde patlamamış mühimmat olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 1 adet 155 mm'lik paslı seri numarası belli olmayan tank mühimmatı olduğu tespit edildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak mühimmat imha edildi. - KIRKLARELİ

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