Kırklareli'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

Kırklareli'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Kırklareli\'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
Son Güncelleme: 23.09.2023 16:13

Kırklareli'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.B. isimli şahıs, kız arkadaşı S.G. ile arasında çıkan tartışma sonucu onu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRKLARELİ'de M.B. (34), evine gittiği kız arkadaşı S.G.'yi (43) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen S.G.'nin evine gitti. Burada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada M.B., S.G.'yi bıçaklayıp kaçtı. Apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.G.'nin öldüğünü tespit etti. S.G.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, M.B.'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Kırklareli, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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