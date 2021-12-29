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Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

29.12.2021 12:18
Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu dünden bu yana evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince tahliye edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu dünden bu yana evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince tahliye edildi.

İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

Yıldırım Mahallesi'nde iki katlı evde mahsur kalan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bot ve merdiven yardımıyla 3'ü çocuk 8 kişiyi evlerinden alarak güvenli bölgeye getirdi.

Kurtarılan vatandaşlardan Saray Tayfur, gazetecilere, dün akşam derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kaldıklarını ve çok korktuklarını ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun, bizi kurtardı." dedi.

Kümesi su altında kalan bir kişi de kazlarını güvenli bölgeye götürdü.

AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerinden dün akşamdan bu yanatahliye edilen 50 kişi ilçedeki otellere yerleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Lüleburgaz, Kırklareli, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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