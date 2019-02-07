Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Taşkın Uyarısı

Kırklareli'de Taşkın Uyarısı

1 saat önce

Kırklareli'de rezervuarı dolan Kurudere Göletinin dere yatağından tahliye olma ihtimaline karşı vatandaşlar can ve mal kaybına uğramaması için uyarıldı.

Kırklareli'de Taşkın Uyarısı, System.String[]
Kırklareli'de rezervuarı dolan Kurudere Göletinin dere yatağından tahliye olma ihtimaline karşı vatandaşlar can ve mal kaybına uğramaması için uyarıldı.

Devlet Su İşlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kurudere Göleti rezervuarı dolmuş olup kontrolsüz serbest akışlı dolusavak çalışmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alması" denildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

Kurudere, Kırklareli, 3. Sayfa
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