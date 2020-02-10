Kırklareli'de taşkınla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, taşkın risklerine karşı dere yataklarının temizlendiğini söyledi.

Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergene Nehri başta olmak üzere bir çok dere yatağında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bazı dere yataklarında set güçlendirmeleri yaptıklarını anlatan Kıvrak, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Taşkın risklerinin en aza indirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Kıvrak, "Ergene Nehrinde 12 bin dönüm arazide, Yeni Mahalle köyünde 1 kilometre, Arizbaba köyünde 3 kilometre, İnci deresinde 6 kilometrelik alanda çalışma yürütülmekte. Buralarda amacımız yerleşim yerleri ile tarım alanlarının zarar görmemesi engellemektir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." diye konuştu.