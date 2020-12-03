Kırklareli'de terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde, "PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde, "PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma önleyici kolluk devriyesi esnasında kimlik kontrolü yapılan R.Ö. isimli şahsın "PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

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