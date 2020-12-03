Kırklareli'de terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi yakalandı
03.12.2020 14:30
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde, "PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde, "PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma önleyici kolluk devriyesi esnasında kimlik kontrolü yapılan R.Ö. isimli şahsın "PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor