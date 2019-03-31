Kırklareli'de Toplam 8 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Pehlivanköy - Hüseyin Açıkel - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Pehlivanköy - Hüseyin Açıkel - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:33 Kaynak: AA
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