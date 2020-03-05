Kırklareli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 10 gün yasaklandı - Son Dakika
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Kırklareli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 10 gün yasaklandı

6 saat önce

KIRKLARELİ Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinliklerin...

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KIRKLARELİ Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayarak günümüze kadar devam eden iç savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve 6 milyon Suriyelinin ülkelerini terk etmek durumunda kaldığı  ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İç savaş dolayısıyla ülkemizi tehdit eden terör gruplarına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatıyla terör devleti oluşumlarını engelleyen ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine yönelik, son olarak 27 Şubat'ta İdlib'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği menfur saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıklar verilmektedir. Suriye'de şehit ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde, 'savaşa hayır' vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/çadır açma, bildiri, afiş dağıtma gibi  eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir."

?Açıklamanın devamında,  "Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif  ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinlikler; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik makamının 05.03.2020 tarihli kararı ile 05.03.2020 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.


Kırklareli, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:56 Kaynak: DHA
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