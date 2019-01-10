Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Toprak Kayması

Kırklareli'de Toprak Kayması

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması sonucu ilçeye ulaşımın sağlandığı yol, kısmen trafiğe kapandı.

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması sonucu ilçeye ulaşımın sağlandığı yol, kısmen trafiğe kapandı.


Sabah saatlerinde başlayarak zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti " mevkisinde toprak kayması meydana geldi.


Düşen toprak ve taş parçaları, yolun kısmen trafiğe kapanmasına neden oldu.


Bölgeye gelen Demirköy Belediyesi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolun kısmen trafiğe kapandığını söyledi.

Ekiplerin hızlı bir şekilde yoldaki toprakların kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Bilgin, "Yağışlar nedeniyle bu bölgemizde zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bilgin, toprak kayması nedeniyle korkulacak bir durumun olmadığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:25 Kaynak: AA

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