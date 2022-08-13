Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı

13.08.2022 11:30
Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı

KIRKLARELİ'de, tren raylarını keserek çalan 5 şüpheli, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandı.

KIRKLARELİ'de, tren raylarını keserek çalan 5 şüpheli, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandı.

Kavaklı beldesinden geçen demir yolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Olay yerindeki inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının da kontrol edilmesiyle hırsızlığın 2 araçla gece getirilen özel malzemeler kullanılarak yapıldığı tespit edildi. Hırsızlık yaptıkları belirlenen Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P., Kavaklı beldesi ve Pınarhisar ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; hırsızlıkta kullandıkları malzemeler ve çalınan tren rayları ele geçirildi. Maddi değeri 250 bin lira olan raylar, yetkililere teslim edildi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


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Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı 250 bin liralık tren raylarını çaldılar 250 bin liralık tren raylarını çaldılar
Kaynak: DHA

Suç Araştırma Timi, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı - Son Dakika
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