Kırklareli'de Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü Töreni
36 dakika önce
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:45 Kaynak: İHA
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar törene katılan polislerin gününü kutladı.
Törenin ardından Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve beraberindekiler Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti. - KIRKLARELİ
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