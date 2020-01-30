Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Kırklareli'de "Duman-9" operasyonu kapsamında 35 bin 887 sarma sigara ile 77 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kırklareli'de "Duman-9" operasyonu kapsamında 35 bin 887 sarma sigara ile 77 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.


35 bin 887 sarma sigara ile 77 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda, bazı şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı
Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var Olası İzmir depremi için korkutan rapor: Can kaybı 30 bini bulacak Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:48:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]