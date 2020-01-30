Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'de tütün kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Kırklareli'de "Duman-9" operasyonu kapsamında 35 bin 887 sarma sigara ile 77 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Kırklareli'de "Duman-9" operasyonu kapsamında 35 bin 887 sarma sigara ile 77 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
35 bin 887 sarma sigara ile 77 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda, bazı şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
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