Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Kırklareli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Kırklareli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Kırklareli'nin Vize ilçesinde bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan araştırmada 158 gram esrar ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Eski eşinin çıplak görüntülerini ailesine gönderdi! Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:41:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]