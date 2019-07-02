Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
1 saat önce
Kırklareli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Kırklareli'nin Vize
ilçesinde bağlı Kıyıköy
beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan araştırmada 158 gram esrar ele geçirildi. - KIRKLARELİ
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