Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyündeki bir bağevinde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
Bağ evinde yapılan aramada, 138 kök Hint keneviri, 1 kilo 389 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, M.T ve A.T, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:37 - Kaynak: AA
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