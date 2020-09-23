Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunu işleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Babaeski ilçesinde icra edilen faaliyet sonucunda, 3 şüpheli ile birlikte, satışa hazır halde 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

Jandarma tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Uyuşturucu, Jandarma, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu 91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Şota Arveladze'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Şota Arveladze'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
16:25
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı         
15:08
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei