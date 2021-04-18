Kırklareli'de vaka sayısı düştü, Tekirdağ ve Edirne'de arttı - Son Dakika

16 Nisan arasında illere göre her 100 bin nüfusa göre açıkladığı tabloda, daha önce ilk sırada yer alan Kırklareli'de vaka sayısı azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin nüfusa göre 3- 9 Nisan tarihleri arasında açıkladığı vaka haritasında Kırklareli 882.13'le ilk sıradaki il oldu. Koca'nın açıkladığı 10- 16 Nisan arasındaki tabloda ise Kırklareli'de vaka oranı 830.44'e düştü. Kırklareli bu düşüşle en fazla vaka artışı olan 4'üncü il oldu.

TEKİRDAĞ'DA İLK 5'TE Tekirdağ 'da 3- 9 Nisan tarihleri arasında 619.85 olan vaka sayısı 747.13'e yükseldi. Tekirdağ bu artışla Türkiye 'de vaka sayısı artan 5'inci il oldu.

Edirne'de daha önce 577.54 olan vaka oranı da 590.05'e yükseldi.