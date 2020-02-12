Kırklareli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Kırklareli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kırklareli av koruma ve kontrol ekiplerince Kofçaz ilçesindeki avlaklara yem bırakıldığını bildiren Deniz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırklareli av koruma ve kontrol ekiplerince Kocayazı ve Karadere devlet avlaklarına 480 kilogram besi yemi, 300 kilogram kuru ot, yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarına bırakılmıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yemleme çalışmalarına devam edilecektir."

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Murat Deniz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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