Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu
1 saat önce
Kırklareli il merkezinde jandarma aynı gün içerisinde yaptığı iki ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
il merkezinde jandarma aynı gün içerisinde yaptığı iki ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler ifadelerinin ardından Kırklareli'ye bağlı Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Olay geçtiğimiz günlerde Çağlayık köyünde meydana geldi. Köylülerin yabancı uyruklu şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahısların ifadelerinde; Türkiye
'ye Van
üzerinden 2 yıl önce giriş yaptıklarını ve Bulgaristan
'a geçtiklerini, Bulgar polisinin kendilerini darp edip değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye geri gönderdiğini söylediği öğrenildi. Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından 6458 sayılı kanun kapsamında ülkelerine geri gönderilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - KIRKLARELİ
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı! Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor