Son Dakika Haberleri: Kirklareli'de "Yaya Öncelikli Trafik" Programı

Kirklareli'de "Yaya Öncelikli Trafik" Programı

45 dakika önce

Kırklareli Valiliğince "Yaya Öncelikli Trafik" konulu etkinlik programı düzenlenecek.

Kirklareli'de
Kırklareli Valiliğince "Yaya Öncelikli Trafik" konulu etkinlik programı düzenlenecek. Programda tüm kurum ve kuruluşların katılacağı yaya geçidi uygulaması gerçekleştirilecek.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; 'sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme ile artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş; kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması çok önemli bir hale gelmektedir. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığınız tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Yıl boyunca yapılacak kampanya faaliyetlerinin başlatılması ve etkin bir farkındalık sağlanması için 6 Şubat Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında Kırklareli Valiliği koordinesinde Kırklareli'nde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcileri ile çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılacağı etkinlik düzenlenecek. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

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