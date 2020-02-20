Kırklareli'de 'Yıldızlı İşletme' Projesi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de 'Yıldızlı İşletme' Projesi başlıyor - Son Dakika

Kırklareli'de 'Yıldızlı İşletme' Projesi başlıyor

6 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kentte 'Yıldızlı İşletme Projesi'nin uygulamaya konulacağını bildirdi.

Kırklareli'de 'Yıldızlı İşletme' Projesi başlıyor, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kentte 'Yıldızlı İşletme Projesi'nin uygulamaya konulacağını bildirdi.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez İlçe'de faaliyet gösteren toplu tüketim yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya) teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara uymasını sağlamak, böyle işletmeleri belgelendirme yoluyla ödüllendirerek halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik etmek amacıyla Kırklareli Valiliği tarafından Yıldızlı İşletme Projesi uygulamaya konulacaktır. Ödül almaya hak kazanan işletmeler ekonomik ve sosyokültürel bağlamda diğer toplu tüketim işletmelerine göre avantajlı hale gelecektir. Aynı zamanda görsel ve basılı yayın organlarında yapacağı reklamla daha büyük kitlelere ulaşarak ekonomik fayda sağlaması sebebiyle diğer işletmecilere model bir projedir" denildi.


'Yıldızlı İşletme Proje Tanıtım Toplantısı' 4 Mart Çarşamba günü saat 15.00 'da Cazibe Merkezi'nde düzenlenecek. Toplantıda Yıldızlı İşletme başvuru şartları ve projenin içeriği hakkında bilgilendirme yapılacak. Kırklareli merkez ilçede faaliyet gösteren tüm toplu tüketim işletmeleri toplantıya davet edildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de 'Yıldızlı İşletme' Projesi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]