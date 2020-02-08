Kırklareli'de yoğun kar etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de yoğun kar etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'de yoğun kar etkili oluyor

6 saat önce

Kırklareli'de yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kırklareli'de yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.


Kent merkezi ile Demirköy, Kofçaz ve Pınarhisar ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda başlayan kar, etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar, ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiledi.


Yoğun yağışın görüldüğü Demirköy ilçesinin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.


Tipi ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda mahsur kalırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise araç sürücülerine yardım etti.


Bazı araç sürücüleri ise zorlansa da araçlarının lastiklerine zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.


Ekiplerin bölgedeki çalışması aralıksız sürüyor.

Kent merkezinde ise birçok vatandaş kar yağışının başlamasıyla sokaklarda kar topu oynayarak eğlendi.

Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Kofçaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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