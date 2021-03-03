Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı - Son Dakika
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Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı

03.03.2021 12:33
Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yol kenarına bırakılan poşette el yapımı 16 tabanca ile bu tabancalara ait parçalar bulundu.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yol kenarına bırakılan poşette el yapımı 16 tabanca ile bu tabancalara ait parçalar bulundu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yol kenarına bırakılmış poşet içerisinde 9 milimetre çapında 16 el yapımı tabanca ve 29 kabza ile çok sayıda tabanca parçası buldu. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.


- Kırklareli
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Kaynak: DHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı - Son Dakika
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