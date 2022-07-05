Son dakika haber... KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI

05.07.2022 15:50

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği otobüs şoförü İbrahim Güner(58) ile Sabahattin İğdi(44), Özcan Bayraktaroğlu(45), Ceyhun Erol(22), Caner Üste(17) ve Berat Çiftçi'nin(5) hayatını kaybettiği kazada 25 kişi de yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği otobüs şoförü İbrahim Güner(58) ile Sabahattin İğdi(44), Özcan Bayraktaroğlu(45), Ceyhun Erol(22), Caner Üste(17) ve Berat Çiftçi'nin(5) hayatını kaybettiği kazada 25 kişi de yaralandı. Kazada ölenler arasında bulunan Berat Çiftçi'nin yakınları Lüleburgaz Devlet Hastanesi önünde büyük üzüntü yaşadı. Minik Berat'ın babası Mahir Çiftçi'ye

hastaneye yaralılara ziyarete giden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başsağlığı dileyerek, teselli etmeye çalıştı.

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Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3) Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3) Son dakika haber! KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI Son dakika haber! KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI - Son Dakika
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