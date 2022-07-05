Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği otobüs şoförü İbrahim Güner(58) ile Sabahattin İğdi(44), Özcan Bayraktaroğlu(45), Ceyhun Erol(22), Caner Üste(17) ve Berat Çiftçi'nin(5) hayatını kaybettiği kazada 25 kişi de yaralandı. Kazada ölenler arasında bulunan Berat Çiftçi'nin yakınları Lüleburgaz Devlet Hastanesi önünde büyük üzüntü yaşadı. Minik Berat'ın babası Mahir Çiftçi'ye
hastaneye yaralılara ziyarete giden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başsağlığı dileyerek, teselli etmeye çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 25 YARALI - Son Dakika