Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3) - Son Dakika
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Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3)

10.03.2022 11:17
Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3)

VALİ, KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEMEKırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza sonrası Vali Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

VALİ, KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEME

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza sonrası Vali Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Bilgin, midibüs sürücüsünün, bariyerlerin kapalı olduğu sırada geçmeye çalıştığını belirterek, kazanın hafif atlatıldığını söyledi.

ŞOFÖRE 'DURUN' DEMİŞLER

Babaeski Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Pelin Büyükçakır da servis sürücüsünün treni görmediğini ve kapalı bariyerden geçmeye çalıştığını belirterek, "İşe gidiyorduk. Şoföre 'Durun' dedik ama durmadı. Ansızın hemen geçti, sonrası böyle. Yaralı olanlar var, bayılanlar var. Suç şofördeydi, treni görmedi" dedi.


Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3)
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Şenol Levent Elmacıoğlu, Osman Bilgin, Kırklareli, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3) - Son Dakika
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