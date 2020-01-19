Kırklareli'de zabıta marketleri denetlendi - Son Dakika
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Kırklareli'de zabıta marketleri denetlendi

6 saat önce

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketleri denetledi.

Kırklareli'de zabıta marketleri denetlendi, System.String[]

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için gıda üretimi, sunumu ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerin tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halk sağlığı ve tüketici haklarını koruma kapsamında zabıta ekipleri tarafından market denetimleri devam ediyor. Bazı marketlerde görülen olumsuzluklar tutanakla kayıt altına alındı. İlgili yasa gereği süre verildi. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için denetimler devam edecektir."

Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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