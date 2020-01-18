Kırklareli'deki Atatürk Evi'ni 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi'ni, 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Atatürk Evi'nin 2018 yılında açıldığını belirtti.

Atatürk Evi'ne olan ilginin her geçen gün arttığını bildiren Kesimoğlu, evin görülmeye değer olduğunu aktardı.

Çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Kesimoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bir hayalimizi gerçekleştirdik. Kırklareli halkının maddi destekleriyle Atamızın Selanik'te doğduğu evin birebir aynısını Yayla Mahallemizde inşa ettik, kentimizi bir turizm merkezi haline getirdik. 2 yıl önce açılan evimizi 350 bin kişinin ziyaret etmesi bizleri onurlandırdı."

Atatürk Evi



Kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde 960 metrekare alan üzerine 317,74 metrekaresi kapalı alan olmak üzere üç katlı inşa edilen evde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin heykelleri bulunuyor.

Evde aynı zamanda Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiği dönemde kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak gibi birçok araç gereç de yer alıyor.



Bahçesinde çiçeklerden oluşturulan Atatürk'ün imzasının bulunduğu evde, Atatürk'ün kullandığı demir tekerlekli traktörün bir benzeri de sergileniyor.