Kırklareli'deki Atatürk Evi'ni 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'deki Atatürk Evi'ni 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli'deki Atatürk Evi'ni 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti

6 saat önce

Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi'ni, 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti.

Kırklareli'deki Atatürk Evi'ni 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi'ni, 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti.


Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Atatürk Evi'nin 2018 yılında açıldığını belirtti.

Atatürk Evi'ne olan ilginin her geçen gün arttığını bildiren Kesimoğlu, evin görülmeye değer olduğunu aktardı.

Çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Kesimoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bir hayalimizi gerçekleştirdik. Kırklareli halkının maddi destekleriyle Atamızın Selanik'te doğduğu evin birebir aynısını Yayla Mahallemizde inşa ettik, kentimizi bir turizm merkezi haline getirdik. 2 yıl önce açılan evimizi 350 bin kişinin ziyaret etmesi bizleri onurlandırdı."

Atatürk Evi


Kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde 960 metrekare alan üzerine 317,74 metrekaresi kapalı alan olmak üzere üç katlı inşa edilen evde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin heykelleri bulunuyor.

Evde aynı zamanda Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiği dönemde kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak gibi birçok araç gereç de yer alıyor.


Bahçesinde çiçeklerden oluşturulan Atatürk'ün imzasının bulunduğu evde, Atatürk'ün kullandığı demir tekerlekli traktörün bir benzeri de sergileniyor.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:24:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'deki Atatürk Evi'ni 2 yılda 350 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]