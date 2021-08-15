Kırklareli'deki "ateş savaşçıları" Marmaris'te verdikleri mücadeleyi anlattı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesine bağlı itfaiye personeli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, devlet-millet iş birliğinde verilen orman yangını mücadelesine destek olmanın gururunu yaşıyor.

Yangın bölgesindeki 8 günlük mücadelenin ardından Lüleburgaz'a dönen "ateş savaşçıları" Hüseyin Harmanlı ile Serkan Kuloğlu, zorlu mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Harmanlı, Marmaris'te çıkan yangının ikinci gününde, İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgül'ün "Bölgeye gönüllü gitmek isteyen var mı?" sorusu üzerine hiç tereddüt etmeden "Ben varım." dediğini söyledi.

Kendisi ile Harmanlı'nın yanı sıra Haluk Tez'in de gönüllü olduğunu, üç arkadaş, yangın bölgesine ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladıklarını ifade eden Harmanlı, 24 saat hiç uyumadan yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını dile getirdi.

Alevlerle mücadele ederken uykusuzluk, açlık ve susuzluk hissetmediklerini anlatan Harmanlı, "Ormancılar, zabıtalar, sağlıkçılar ve halkımızla birlikte mücadele ettik. Elimizden geldiğince yerleşim yerlerini koruyarak hayvanların telef olmaması için yoğun çaba gösterdik. Halkın desteği çok büyüktü. Hayvanları, insanların canlarını ve mallarını kurtardığımız için çok mutluyuz. Elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalıştık." dedi.

Harmanlı, alevlerin arasında kaldıklarını, bir itfaiye erinin elbisesinin yandığını gördüğünde çok korktuklarını, alevlerin arasından araçlarını ve kendilerini güçlükle kurtardıklarını anlattı.

Hayvanların sesleri ve yangından kaçışlarına tanıklık ettiklerini vurgulayan Harmanlı, yangın kontrol altına alındığında, ormanlarda tek bir canlının dahi kalmadığını görünce çok üzüldüklerini dile getirdi.

"Alevi gördüğümüzde dinlenesi gelmiyor insanın"

Harmanlı, yangın bölgesinde durumun, beklediklerinden çok daha kötü olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Birçok vatandaşımıza yardım ettik ama edemediklerimiz de olmuştur. Evleri kurtardık sevinçliyiz ama doğamız yandı çok üzüldük. Ben hayatımda bu kadar güzel birlik, beraberlik ve dayanışma görmedim. Halkımızdan, vatanımızdan, milletimizden bu beraberlik için çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Halkımız da hakkını helal etsin. Bizim yemeğimizi, içeceğimizi, ihtiyaçlarımızı karşıladılar, bize destek oldular, hortumumuza el attılar, bizimle beraber ateşe ayak bastılar. Ülkemizin her yerinden de yardım geldi. Ülkemizin bu birlik ve beraberliği çok güzeldi. Nerede ateş varsa oraya gittik. 'Gidip dinlenelim, şöyle yapalım, böyle yapalım' hiçbir zaman demedik. Alevi gördüğümüzde dinlenesi gelmiyor insanın. O insanların ve canlıların sesleri feryat gibi."

İtfaiye eri Serkan Kuloğlu ise büyük bir gururla Marmaris'e yola çıktıklarını belirtti.

Devletin tüm kademesinin ve vatandaşların, ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyduğuna şahit olduğunu vurgulayan Kuloğlu, "Milli seferberlik gibi mücadele ettik. Görevimizin ne kadar kutsal olduğunu anladık. Canlıları kurtardık, insanların malları yanmasın diye mücadele etik ve gururlandık." ifadelerini kullandı.